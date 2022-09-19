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Рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, - "Энергоатом". ФОТО

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Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

"Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет.

"Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!", - добавляют в "Энергоатоме".

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Рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, - Энергоатом 01
Рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, - Энергоатом 02

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    (г)амнести, МАГАТЕ, ООН и прочие "спортлото"... ауууу... вы где???
  • Тетяна Тать
    МАГАТЕ, это тоже непонятно, кто стрелял?
    ЕС, забыли визиты Мили Рентгена и Изи Топа в 1986 году?

    Ну так чешите репу, чем помочь Украине, а то два бравых парня Мили Рентген и Изя Топ приедут ко всем и без виз
  • Garry Grant
    Подождите немного. Сейчас они быстренько озаботятся,а потом ещё быстрее обеспокоятся.
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