Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 650 человек, 217 вертолетов, 2 212 танков, 1 313 артсистем и 4 720 бронированных машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 сентября потери личного состава противника составляют около 54 650 человек.