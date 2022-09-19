Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 650 человек, 217 вертолетов, 2 212 танков, 1 313 артсистем и 4 720 бронированных машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 сентября потери личного состава противника составляют около 54 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 54 650 (+170) человек ликвидировано,
танков - 2212 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 4720 (+2) ед,
артиллерийских систем - 1313 (+4) ед,
РСЗО - 312 (+0) ед,
средств ПВО - 168 (+0) ед,
самолетов - 251 (+0) ед,
вертолетов - 217 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
крылатых ракет – 238 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,
специальной техники – 125 (+3).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.