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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 650 человек, 217 вертолетов, 2 212 танков, 1 313 артсистем и 4 720 бронированных машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 сентября потери личного состава противника составляют около 54 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 54 650 (+170) человек ликвидировано,

танков - 2212 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 4720 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1313 (+4) ед,

РСЗО - 312 (+0) ед,

средств ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 251 (+0) ед,

вертолетов - 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),

крылатых ракет – 238 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,

специальной техники – 125 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 650 человек, 217 вертолетов, 2 212 танков, 1 313 артсистем и 4 720 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Тетяна Тать
    всем земля им стекловатой с гвоздями
    знали, куда шли и зачем
    МРАЗИ
  • MyronMaG mm
    Пентагон в шоці! засраша готується десантувати з МКС робота фьйодора! На лу-гандонію!
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