Российские военные, отступая, бросили ракеты к РСЗО БМ-27 "Ураган". ФОТО
17 31718
Ленд-лиз от врага поступает быстрее, чем от стран – партнеров.
Об этом сообщили на своей Facebook-странице Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Обязательно все вернем", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей большой склад боеприпасов, брошенный российскими оккупантами. На видео, опубликованном на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, зафиксированы десятки ящиков с боеприпасами и оружием.