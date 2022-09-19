Новости • Агрессия России против Украины

Российские военные, отступая, бросили ракеты к РСЗО БМ-27 "Ураган". ФОТО

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Ленд-лиз от врага поступает быстрее, чем от стран – партнеров.

Об этом сообщили на своей Facebook-странице Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно все вернем", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей большой склад боеприпасов, брошенный российскими оккупантами. На видео, опубликованном на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, зафиксированы десятки ящиков с боеприпасами и оружием.

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Российские военные, отступая, бросили ракеты к РСЗО БМ-27 Ураган 01

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Ви що натворили?!!! Це - протизаконно!!! Негайно поверніть майно власникам! Повітряним шляхом! І не забудьте вкрутить підривачі!
  • govtva
    Как раз дефицит по ленд-лизу оставили.
  • Alex Tiger
    А сколько БК на херсонщине будет...
    Лапотное быдло в котле, и всю свою технику они не смогут забрать с собой, в могилу, так что ВСУ будут новые трофеи.
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