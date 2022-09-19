Российские военные, отступая, бросили ракеты к РСЗО БМ-27 "Ураган". ФОТО

Ленд-лиз от врага поступает быстрее, чем от стран – партнеров.

Об этом сообщили на своей Facebook-странице Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Обязательно все вернем", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили под Балаклеей большой склад боеприпасов, брошенный российскими оккупантами. На видео, опубликованном на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, зафиксированы десятки ящиков с боеприпасами и оружием.

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