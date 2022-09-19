С завтрашнего дня в Киеве заработают три McDonald’s. Пока – только на доставку. СПИСОК

Рестораны McDonald’s на Харьковской, Позняках и Дарнице с 20 сентября будут работать в режиме доставки. Залы и МаксДрайв откроются в октябре.

Об этом сообщила в фейсбуке глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре", - отметила она.

В режиме доставки с 20 октября будут работать следующие McDonald's:

проспект Бажана, 3в (г. Харьковская);

ул. Гришко, 7 (г. Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

"Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны", - добавила Муджири.

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Запуск заведений в других городах также начинается с доставки.

McDonald's внедряет новые протоколы ради безопасности. Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.