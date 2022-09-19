С завтрашнего дня в Киеве заработают три McDonald’s. Пока – только на доставку. СПИСОК
Об этом сообщила в фейсбуке глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири, передает Цензор.НЕТ.
"Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре", - отметила она.
В режиме доставки с 20 октября будут работать следующие McDonald's:
- проспект Бажана, 3в (г. Харьковская);
- ул. Гришко, 7 (г. Позняки);
- проспект Гагарина, 2а (Дарница).
"Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны", - добавила Муджири.
Запуск заведений в других городах также начинается с доставки.
McDonald's внедряет новые протоколы ради безопасности. Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.