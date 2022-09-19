Эксгумация тел в Изюме продлится еще две недели, - CNN

В Министерстве обороны Украины заявили, что за последние дни в городе обнаружено по меньшей мере 440 "безымянных" могил.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Эксгумация тел продлится еще две недели. В Изюме новые захоронения не найдены. Но есть сведения, что они есть. Поиски продолжаются", – сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко.

Изюм находился под российской оккупацией более пяти месяцев.

Напомним, город Изюм существенно пострадал от рук оккупантов. Критическая инфраструктура населенного пункта практически разрушена и требует восстановления, которое займет некоторое время. Свет в городе появится не позднее чем через две недели, также специалисты работают над газификацией.

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