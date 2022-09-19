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Посол США Бринк не верит в завершение войны в 2023 году: Не думаю, что это будет быстро

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Посол США Бринк не верит в завершение войны в 2023 году: Не думаю, что это будет быстро
Посол США в Украине Бриджит Бринк не ожидает скорейшего завершения войны, но заверила, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину длительное время.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как дипломат с 25-летним опытом, я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет быстрая война", - ответила Бриджит Бринк на вопрос о том, реально ли, по ее мнению, закончить войну в 2023 году.

Она отметила, что США готовы поддерживать Украину долго, если война не завершится и в следующем году.

"Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы с сегодняшнего дня (...), чтобы помочь Украине построить такую ​​армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт", - сказала посол.

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Бриджит Бринк также рассказала, что с 24 февраля США предоставили Украине уже 8,5 млрд долларов прямой бюджетной помощи.

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    А ты не думаешь, что прежде чем предъявлять союзникам, лучше спросить у законноизбранной власти, где находятся отечественные "Гром", "Нептун" и т.д.?
  • Bel Amor
    С таким "ленд-лизом"будем воевать еще долго
  • Alexander Kravchenko
    Ленд-ліз, може розпочатись не раніше нового фінансового року, а він відповідно розпочинається в США з 1 жовтня. Це звісно не значить, що з 1 жовтня десятки кораблів повезуть через атлантику сотні танків Абрамс, 200-300 сотні HIMARS, десятки тисяч ракет, та полетять винищувачі F-16. Ні! Це значить, що раніше ніж 1 жовтня ленд-ліз не запрацює, бо це не передбачено законом проголосовано сенатом. А ще ми маємо пам'ятати, США та НАТО нічим на не зобов'язані. Звісно, вони наші ситуативні союзники, вони (колективний захід), одразу "вбивають 2-х зайців". По-перше тримають війну локально, не даючи її перерости у глобальну третю світову на своїй території, по-друге ослаблюють росію, постійно перетворюючі її навіть не на країну регіонального лідеру, а на країну 3 світу з подальшим розпадом. А для цього жабу потрібно варити на повільному вогні, навіть ціною України. Цинічно? ожливо, але у кожного свої інтереси. Тому я не бачу сценарію, за яким, як мінімум США/Великобританія зупинить нам допомогу. АЛЕ! Юридично вони нам нічим не зобов'язані, потрібно пам'ятати про це постійно.
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