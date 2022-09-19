Посол США Бринк не верит в завершение войны в 2023 году: Не думаю, что это будет быстро

Посол США в Украине Бриджит Бринк не ожидает скорейшего завершения войны, но заверила, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину длительное время.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как дипломат с 25-летним опытом, я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет быстрая война", - ответила Бриджит Бринк на вопрос о том, реально ли, по ее мнению, закончить войну в 2023 году.

Она отметила, что США готовы поддерживать Украину долго, если война не завершится и в следующем году.

"Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы с сегодняшнего дня (...), чтобы помочь Украине построить такую ​​армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт", - сказала посол.

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Бриджит Бринк также рассказала, что с 24 февраля США предоставили Украине уже 8,5 млрд долларов прямой бюджетной помощи.