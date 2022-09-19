Украина получает тела погибших воинов в ужасном состоянии, иногда невозможно даже взять материал ДНК, - глава патронатной службы "Азова" Толкачева

В настоящее время опознание происходит медленно из-за очень больших масштабов потерь и из-за того, что много погибших одновременно.

Об этом в интервью УП рассказала руководитель Патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы вы понимали, сейчас павших мы получаем в таком состоянии, что очень трудно узнать человека – даже уже нет татуировок, стадия разложения ужасна", - отметила она.

Толкачева рассказала, что патронатная служба "Азова" работает с телами уже после того, как павших доставляют в морги. В частности, помогают идентифицировать погибших.

"Поскольку я и мои девушки работаем с 2014 года, мы лично очень многих знаем, поэтому можем узнать знакомых по татуировкам, например. Но это только первичный обзор и регистрация. Затем идет непосредственно опознание по судебно-медицинской экспертизе или по процедуре ДНК, или по каким-то особенным признакам", - добавила она.

"Россияне нам отдают просто остатки – настолько поврежденные, настолько гнилостные изменения глубоки, что даже иногда не из чего взять ДНК-материал. Мы обращались в Германии в институт Планка, которые имеют очень большой опыт по работе с ДНК. У них есть специальная аппаратура, и они были готовы приехать и нам помогать. Сейчас с ними ведем переговоры, потому что юридически процедура должна соответствовать нашему законодательству, чтобы потом не было никаких коллизий, ведь специалисты должны быть сертифицированы Украиной. Сейчас опознание происходит медленно из-за очень больших масштабов потерь, из-за того, что много погибших одновременно", - отметила Толкачева.

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Глава патронатной службы "Азова" отметила, что еще большее ее поразило отношение россиян к телам собственных погибших, которое она могла наблюдать во время обмена.

"С нашими я просто не представляю, что они там могут себе позволять, когда мы этого не видим", - добавила она.

Украинская сторона сразу перемещает тела погибших россиян в надлежащие условия для хранения при температуре минус 22 или минус 32 градуса в специальных боксах-вагонах. После такого хранения погибших, в принципе, можно узнать глазно.

При этом представитель "Азова" отметила, что Генеральный штаб постоянно занимается поиском погибших и формируют обменный фонд для возвращения тел наших военных.

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