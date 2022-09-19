Владимир Зеленский и глава BlackRock Финк обсудили привлечение инвестиций в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и глава и генеральный директор крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк обсудили возможность привлечения государственных и частных инвестиций в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, Владимир Зеленский и Ларри Финк провели встречу в режиме видеоконференции, в ходе которой шла речь о том, как департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам (Financial Markets Advisory) может давать бесплатные советы украинскому правительству по созданию Фонда восстановления для поддержки украинской экономики. В частности, это могут быть консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов Фонда. Целью Фонда будет создание возможностей для участия в восстановлении и укреплении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов путем обеспечения им честной и справедливой прибыли.

"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна наша важная задача – одержать победу в экономике. Быть привлекательной страной для инвесторов", – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении мирового капитала, благодаря которому будут созданы новые рабочие места и экономика будет расти.

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"Для меня особое значение имеет инвестиционная привлекательность нашего государства. Для меня важно, чтобы такая структура была успешной для всех привлеченных сторон. Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", – подчеркнул Владимир Зеленский.