Новости • Агрессия России против Украины

В США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия, - Бринк

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В США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия, - Бринк
В администрации США обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, такие как применение ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщила Посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия... Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", - сказала Бриджит Бринк.

Посол добавила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.

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Топ комментарии

  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    План на випадок застосування ядерної зброї росією:
    1. Діяти на випередження без сумнівів.
    2, У разі сумнівів - діяти за першим пунктом.

    Якось так .
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    А є якісь інші варіанти, окрім як ******* у відповідь? Бажано превентивно
  • Autorare Autorare
    Я так скажу , якщо боїтеся , дайте 10 -20 ядерних ракет, ви ж в нас їх і забоали свого часу надав гарантії , потребуєм назад , ***** хуцло ми *****м по ньому ми не боїмося
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