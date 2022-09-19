Рашисты обстреляли 11 населенных пунктов в Херсонской области, - Нацполиция. ФОТО

За минувшие двое суток полиция открыла 36 уголовных производств по военным преступлениям армии РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, россияне ударили из артиллерии по 11 населенным пунктам области. Под вражеским огнем оказались пгт Архангельское, Высокополье и Карьерное, села Петровка, Миролюбовка, Правдино, Давыдов Брод, Благодавка, Таврическое, Новобратское и Осокоровка. Разрушены и повреждены частные дома, гаражи, солнечные электростанции и склады, есть погибшие и раненые.

"В Белозерской громаде разоблачен коллаборант среди работников предприятия, осуществляющего торговлю фармацевтическими товарами. Мужчина сотрудничает с оккупационными властями и добровольно занял должность "начальника по медицинской части центральной районной больницы". Также он распространяет пророссийские нарративы в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция установила личность коллаборанта-корреспондента пропагандистского телеканала "Таврия". Предателем оказался 58-летний мужчина, зарегистрированный в Закарпатской области. Он активно поддерживает оккупационные власти, работает в ТРК "Таврия" под псевдонимом, лично осуществляет вражескую пропаганду с целью дискредитации ВСУ и политического руководства Украины на указанном телеканале, а также в социальных сетях.

Из районного центра первичной медико-санитарной помощи вооруженные военные России угнали служебный автомобиль стоимостью более 300 тысяч гривен, оставив жителей 20 сел без возможности быстро получить медицинскую помощь.

"В Херсоне в частном секторе микрорайона ХБК вооруженные военнослужащие РФ провели серию обысков домов, искали оружие. У людей забрали ключи от домов и угрожали прийти с повторными обысками. Также продолжают поступать заявления от жителей областного центра, что в их дома самовольно заселяются военные РФ. За последние двое суток в Херсоне и в с.Правдино военные РФ похитили троих мужчин", - информируют правоохранители.

В Херсоне военные РФ захватили территорию строительной компании, откуда изъяли и используют в своих целях специализированную автомобильную технику и оборудование.

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После деоккупации Высокополья в полицию поступают заявления местных жителей об уничтоженном или поврежденном армией РФ имуществе. Так, за время оккупации поселка в результате обстрелов повреждено имущество агрофирмы: сооружение тракторной бригады, складское помещение для хранения зерновых культур и здание столовой. Сумма ущерба составляет примерно 3 миллиона гривен. Из-за обстрелов уничтожены здания и имущество сельскохозяйственного предприятия, а именно грузовая техника, на сумму 10 миллионов гривен.







"В Херсоне на ул.Перекопская представители оккупационных властей захватили и взяли под свой контроль помещения развлекательного комплекса. Охраннику сообщили, что, поскольку руководство заведения отказалось от сотрудничества, новоназначенные власти РФ планируют проводить там свои развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Полицейские фиксируют каждый факт российской агрессии. На основании собранных материалов следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.