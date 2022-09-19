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Россияне не отдают из плена около 50 вышедших из Азовстали женщин - глава патронатной службы "Азова" Толкачева

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Россияне не отдают из плена около 50 вышедших из Азовстали женщин - глава патронатной службы "Азова" Толкачева
Две пленные женщины беременны. Одна из них вот-вот должна родить.

Об этом сообщила в интервью Украинской правде руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Вышло в общей сложности в районе 2 тысячи, более 900 - это именно "азовцы". Там гражданские еще оставались, женщин очень много было. И у нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из "Азова", вторая то ли пограничница, то ли морская пехота - я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова", на четвертом месяце беременности", - рассказала Толкачева.

Руководитель патронатной службы "Азова" подчеркнула, что россияне отказываются выдавать даже беременных женщин.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    хто здав цих жінок в полон? хто обіцяв їх визволити?

    Хто здав південь України ворогу, хто дозволив майже безперешкодно окупувати нашу територію?

    Для нас це - риторичні запитання. Для подоляцьких ботів, які знову тут підняли сраки (напевне, з/п підняли?) - для виправдання нелоха42рочки
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Боєць "Азова", на щастя він не в полоні розповідав, що "азовці" перед виходом з Азовсталі знали, що їх раша ніколи не обміняє, але вони виконували наказ головнокомандувача. Але можна тільки уявити, з яким почуттям виходили азовці, знаючи все. Та й захисники Азовсталі були дуже здивовані тим, що південь Маріка був не захищений і швидко зайшли туди рузькі швайн. А тепер ми бачимо, що навіть тіла рашинська мразота віддає неохоче. Дуже шкода всіх полонених - і жінок, і чоловіків, які страждання вони несуть там.
  • stanis nasvaiko
    Азовцев офіційна влада навіть не згадує - вірна ознака того, що зрада "Азова" - спільна комбінація Єрмака, Ко і Путіна.
    Маріуполь продали за договором кацапам. А продав ахметов, як і Донецьк, Луганськ.
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