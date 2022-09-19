Россияне не отдают из плена около 50 вышедших из Азовстали женщин - глава патронатной службы "Азова" Толкачева

Две пленные женщины беременны. Одна из них вот-вот должна родить.

Об этом сообщила в интервью Украинской правде руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Вышло в общей сложности в районе 2 тысячи, более 900 - это именно "азовцы". Там гражданские еще оставались, женщин очень много было. И у нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из "Азова", вторая то ли пограничница, то ли морская пехота - я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова", на четвертом месяце беременности", - рассказала Толкачева.

Руководитель патронатной службы "Азова" подчеркнула, что россияне отказываются выдавать даже беременных женщин.

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