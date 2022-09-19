Новости • Агрессия России против Украины

71% украинцев считают, что политическое и военное руководство страны действуют слаженно, - КМИС. ФОТО

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Только 14% опрошенных считают, что существуют "серьезные конфликты между политическим и военным руководством".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Согласно результату опроса, 60% респондентов считают, что руководство страны по мере возможностей уделяет должное внимание потребностям наших защитников. В то же время 24% опрошенных считают, что руководство страны не уделяет должного внимания нашим защитникам - их часто бросают на произвол судьбы неподготовленными, без амуниции и без поддержки.

Еще 29% респондентов верят в то, что чиновники наживаются на войне и разворовывают западное оружие. Однако и в этом случае гораздо больше тех, кто считает, что оружие "не разворовывается, а используется нашими защитниками" – в этом убежден 51% респондентов.

71% украинцев считают, что политическое и военное руководство страны действуют слаженно, - КМИС 01
71% украинцев считают, что политическое и военное руководство страны действуют слаженно, - КМИС 02

Опрос проводился 7-13 сентября. В нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% % – для показателей, близких к 5%.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Антін Мухарський:

    ІЗЮМСЬКА РУКА Дивлюсь на сльозні виступи Зеленського про Ізюм і Бучу і якось думається: а чи не цей же ж самий чувак жартував про сеньйор Голодомор, побиття студентів і повію-Україну... І сміялися ж ржали цілою країною. І зробили їх владою. І То до чого ці крокодилячі сльози? Пожартуй, Володя, щось про зотлілу ізюмську руку з українським браслетом, чи "оживших покійників з Бучі"... Голосочком своїм кумедно-сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною-терористом. Бо, бляха, щось не смішно тобі? А нам теж не було смішно від 2014-го. А комусь від 2004-го, а комусь від 1991-го, а комусь від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33, 32, 21,18...
    Вчора на єдиному телемарафоні концерт Наді Дорофєєвой, позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені "Байрактар ньюс", суцільні "російскіє експєрти" на каналі Фрідом, європейські "благодійні" концерти русскоговорящіхт друзєй президента за бюджетні кошти...
    Грьобані радянські перевертні, коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже бляха умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі ох..єте від своїх малорсійських "концертів" та "жартів"? Коли вже, бляха, ця "ізюмська рука" вхопить вас за горло? Бо це ж ви породили її своїми ************ та бажанням "увідєть мір в глазах путєна"!
    Добре, добре... геть емоції. Мовчу. Боневтік і війна в країні і вапщє "кто я такой, щтоб крітіковать прєзідєнта, в головє которого, возможно, проісходят процєси взрослєнія"?
    Але при своїй думці залишуся: "ізюмська рука" це прямий наслідок вибору українського народу у 2019 році.
    Жартували про Геноцид-Голодомор. Тепер Геноцид вже маєте... Попереду - дуже важка зима.
    Хужє нє будєт! Хоть паржом! Да рєбята?
  • Підлога Маккартні
    А еще эти 71 % верят, что Андрей Елдак не росийский шпиюнц
  • mrSmith
    Військове керівництво діє злагоджено.
    Політичне, займається лише власним піаром, бреше щоб приховати свою ганебну роль у поразках та прорахунках цієї війни, розправляється з політичними опонентами, а також, традиційно, обкрадає громадян України.
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