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Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Жителя Калуша Ивано-Франковской области подозревают в присвоении более 1 млн грн., которые люди пожертвовали для Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Сообщено о подозрении жителю Прикарпатья, который с мая по август 2022 года, называя себя волонтером, через соцсеть собирал средства на помощь ВСУ и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он собирал пожертвования на личные банковские счета для приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и т.д. Таким образом, мужчина получил от граждан более 1 млн 171 тыс грн, которые присвоил.

В настоящее время он задержан и при процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры уведомлен о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора 01

Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора 02

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Топ комментарии

  • Олексій Мельник
    Мерзотники є у кожному суспільстві, до чого тут народ?
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Калуський "волонтер" Віталій Хемич взяв у військових кошти, щоб придбати дрон, проте ні дрона, ні коштів захисники так і не отримали. Як з'ясувалося, псевдоволонтер вже не перший рік хворіє на ігроманію.

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    Про випадок із горе-волонтером у фейсбуці повідомив військовий Дмитро Грищенко, пише "Галка":

    "Хемич Віталій Ігорович вирішив нажитись на військових на суму в 140 000 грн!.. Ви скажете "ну, як Ви так взяли та скинули кошти?", а все просто він псевдоволонтер, який має спільних друзів із нами і тут спрацювала довіра до нього. Чим він і скористався. Історія почалась із того, що ми разом з кожним із вас назбирали на авто, ба більше, назбирали ще й на дрон. І тут почали шукати, як швидко все придбати та купити, і з'явився він - герой цієї історії - Віталік, який почав розповідати та скидати відео, що в нього все є: і авто, і дрон, і що він це все нам може доставити на передову за 3/5 днів. Нам якраз цей час і підходив, бо ми з хлопцями виходили на бойове завдання".

    За словами Дмитра Грищенка, "волонтер" взяв кошти і розповідав, що ось-ось вже приїде і все привезе:

    "Ми чекали, чекали і встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись, і знову чекали і слухали його історії, але час дійшов до того, що ми прочекали 20 днів і в результаті не отримали нічого. Друзі, просимо вас долучитись допомогти нам знайти цього псевдоволонтера та не допустити, щоб наступні жертви не потрапили на нього".
  • Андрій Саган
    я в Франківську живу, і скажу,що у нас також предостатньо різної гидоти яка наживається на війні як може, одні ідуть помирати на фронт,а інші думають як би "підзаробити" на цьому
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