Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Жителя Калуша Ивано-Франковской области подозревают в присвоении более 1 млн грн., которые люди пожертвовали для Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Сообщено о подозрении жителю Прикарпатья, который с мая по август 2022 года, называя себя волонтером, через соцсеть собирал средства на помощь ВСУ и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он собирал пожертвования на личные банковские счета для приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и т.д. Таким образом, мужчина получил от граждан более 1 млн 171 тыс грн, которые присвоил.

В настоящее время он задержан и при процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры уведомлен о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

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