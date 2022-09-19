Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.
"Сообщено о подозрении жителю Прикарпатья, который с мая по август 2022 года, называя себя волонтером, через соцсеть собирал средства на помощь ВСУ и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, он собирал пожертвования на личные банковские счета для приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и т.д. Таким образом, мужчина получил от граждан более 1 млн 171 тыс грн, которые присвоил.
В настоящее время он задержан и при процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры уведомлен о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).