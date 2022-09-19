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"Референдум" на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, "за" должны были быть 75% голосов. ДОКУМЕНТ

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В Кремле разработали "Стратегию проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации". "Голосование" должно было проходить в течение 7 дней, "за" собирались насчитать 75% голосов.

Это следует из разработанной в Кремле "Стратегии проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации". Документ от источников в разведывательных органах получили журналисты Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, "голосование" должно было проходить в течение семи дней с 1 по 7 ноября. Результат, прописанный в "Стратегии", – 75% за присоединение к России.

В документе указано, что в целом "проголосовать" должны 142 тысяч избирателей, из которых более 100 тысяч - "за".

"Стратегия" разработана недавно, поскольку на ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа.

Среди рисков, отмечаемых организаторами "референдума", - отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.

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Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.

В "Стратегии" расписаны несколько этапов так называемой пиар-кампании. Главные слоганы – "Скажи России да" и "Россия здесь навсегда".

Пропагандировать "референдум" также планировали с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября на оккупированной на тот момент Харьковщине должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1 по 6 ноября, в дни так называемого "голосования", они должны были проходить каждый день.

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Есть в документе и так называемый гимн "референдума" со словами "Скажи России да. Перед Богом мы один народ".

11 сентября российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, написало, что в Кремле приняли решение отложить на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

По словам собеседников издания, единственная причина решения – это успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

По данным украинского Минобороны, с 6 сентября ВСУ освободили около 400 населенных пунктов в Харьковской области, где проживают 150 тысяч человек.

Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 01
Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 02
Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 03
Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 04
Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 05

Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Поэтому кацапы отказались от "референдума" на Херсонщине. Игры с писульками бумажками закончились. Теперь граница Украины будет такой, какой решат ВСУ.
  • VOLVO XC 70
    В САМАРКАНДЕ МЫ ВСЕ УВИДЕЛИ ТАЙМЕР ОТЧЕТА СКОЛЬКО ЕЩЕ ***** БЛУДЕТ МИРУ СРАТЬ НА ГОЛОВУ...времени остается очень мало вовсе ничего....
  • Мобильный крематорий
    Никакое самаркандское сборище хлу ничего не сделает. Самаркандские посиделки это лишь следствие успехов ВСУ. Собрались старые деды пердеды и стали думать, как им жить и что с этим делать. Ведь ВСУ показали, что диктатура и автократия не такая эффективная, как предполагалось. А демократия не такая уж слабая и медленная, Запад не такой уж заплывший жиром, а ЕС не такие уж разнеженные.
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