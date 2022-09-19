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Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ, - Гайдай

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Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ, - Гайдай
Белогоровка в Луганской области зачищена и полностью под контролем ВСУ.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Нам всем стоит запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет значительно тяжелее, чем на Харьковщине. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что "парадом" не зайдем.
Люди нас ждут. Мы готовимся. Украинские власти сразу начнут работать в деоккупированных громадах. Время и терпение. Следите за официальной информацией", - отметил он.

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