Мама Пташки из "Азовстали" об обнародованном Россией видео: "Я горжусь своей дочерью, она не сдается"

16 сентября в соцсетях России обнародовали видео с украинской пленной, медиком Екатериной Полищук с позывным Пташка. Когда именно записано это интервью с 21-летней военнопленной, неизвестно. Четыре месяца назад, 19 мая, Пташка вместе с другими медиками и военнослужащими ВСУ, выполняя приказ украинского командования, вышла с завода "Азовсталь". Все защитники "Азовстали" попали в российский плен.

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Вперше за чотири місяці полону Росія оприлюднила відео з військовополоненою українкою, відомою на псевдо "Пташка". На ньому Катерина Поліщук відповідає тільки українською мовою, зазначає Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

З розмови з полоненою російські пропагандисти подали кілька її фраз: "Я була медиком на "Азовсталі", не пішла кухарем, бо погано готую. Не пішла стрільцем, кулеметником, артилеристом. Я вважаю, що найбільше користі принесла медиком.

Шкодую тільки про те, що я матюкалася на одному з відео. Мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою, дуже.

Я думаю, якби у мене був вибір, чи їхати в Маріуполь ще раз, я б поїхала".

Катерину Поліщук у цьому відео російські пропагандисти підписали ‒ "снайпер "Азову"". А в кінці короткого відеоролика написали запитання, яке покарання вона заслуговує. У цьому відео на одному з кадрів, де Катерина сидить в приміщенні, на стіні ‒ напис "ДНР". Коли саме було записане це інтерв’ю ‒ невідомо. Але на кадрах, де видно як із руками за спиною ідуть жінки, і серед них Катерина ‒ листя на дереві насиченого зеленого кольору.

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Мама Катерини ‒ Світлана Поліщук ‒ переглядала багато разів оприлюднене Росією відео з донькою. Жінка приглядалась до кожної деталі, прислуховувалась до кожного слова доньки.

Адже голос Каті мама чула ще 19 травня, коли Катерина разом із військовими і цивільними, вийшла з "Азовсталі". Тоді у телефонній розмові вона попередила маму, що не буде виходити довго на зв’язок, попросила триматися, чекати, вірити, любити.

"Передивилась це відео стільки разів, що навіть не можете уявити. Коли його знімали не знаю. 19 вересня це вже рівно 4 місяці, відколи Катруся ‒ у полоні. Я пишаюсь своєю донечкою, що вона так тримається, що не здається.

Вона у мене молодчинка, я її дуже і дуже люблю. Знаю, що вона обов’язково повернеться додому. Це дуже мило було з її боку, що вона, знаходячись у такому скрутному становищі, думає про те, що вона сказала і як, як я це сприйняла. Вона думає, в першу чергу про когось, а не про себе чи свій стан.

Мені важко сказати, чи вона схудла, бо дуже на ній великий одяг, балахоном просто, але виглядає Катруся на обличчі гарно. Жінки на тому відео марширують і руки у них за спиною. Що сказати, як полонені. На цьому відео підписали, що Катруся ‒ снайпер, але вони давно так пишуть. Для мене це не новина.

Вона, насправді, давно була медиком і всі це знають. Я знаю те, що в Росії пишуть неправду. Вона ж навіть стріляти не вміє, як мені сказали хлопці з "Азову", які знають Катю",‒ наголосила Радіо Свобода Світлана Поліщук.

У липні "Пташка" перебувала в колонії на тимчасово окупованій території Донеччини, у селищі Оленівка. Про це мамі повідомила волонтерка, яку звільнили з полону 4 липня. Але чи донька надалі утримується в Оленівці, мамі на сьогодні нічого невідомо.

Регіональний координатор Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, психологиня "Будинку воїна" Марія Петришин, переглянувши відео з "Пташкою" зауважила: "Насправді Катерина ‒ мужня і відважна, відчувається сильний дух і висока стресостійкість. Вона добре впорається з тими проблемами, в яких опинилась. В умовах стресу людська психіка захищає людину. Цю реакцію на стрес ми усвідомлюємо вже через тривалий час.

У Катерини ‒ нормальна реакція на ненормальні події. Але ми не знаємо, коли саме записане відео, чи одразу ж, коли вона потрапила у полон, чи перед обстрілами в Оленівці, чи десь недавно, за яких умов. Ці всі обставини нам не є відомі".

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Відео з Пташкою зробила одна з російських платформ. В анонсі до нього 16 вересня ця російська група повідомила, що "їхні воєнкори" знімають відео з іншими полоненими. Українські експерти припускають, що ці інтерв'ю вже зняті російськими пропагандистами.

"Це реакція Росії на поразки, які вони несуть на всьому фронті, тому вдаються до застосування так званих гібридних заходів протистояння. "Пташка" ‒ це якраз нагадування про цей болючий момент, коли азовці потрапили у полон.

Ми чули, коли російська сторона звинувачувала військово-політичне керівництво України, що дало наказ здатися, але не вживає заходів для звільнення. Це чергове роздмухування цієї теми, що нібито Україна "кидає" своїх полонених і не вживає заходів для їхнього звільнення.

І це підкріплюється повідомленням Росії якраз про те, що знову була обстріляна Оленівка, що там загинув полонений. Це один із гібридних заходів впливу на громадську думку, бо Росія дуже хоче переговорів і тисне на Захід, і на українське суспільство.

Росія намагається показати ніби вона навіть гуманна і дозволяє полоненій "Пташці" говорити українською, тобто не утискає мову, полонена вбрана у чисту військову форму. Оприлюднили це відео після виявлення масових поховань в Ізюмі, катувань людей російськими військовими. У такий спосіб Росія намагається відбілитись і тиснути", ‒ каже експерт, офіцер запасу Володимир Гулима.

Про медика Пташку, яка допомагає військовим і цивільним людям на заводі "Азовсталь" в Україні та світі дізналися, коли навесні соціальними мережами поширювали відео, на якому дівчина співає українські пісні, зокрема пісні УПА.

З листопада 2021 року Катерина була добровольцем-медиком батальйону "Госпітальєри" у Донецькій області. У перші дні повномасштабної війни Росії проти України вона поїхала в Маріуполь. Працювала у військовому шпиталі, а коли його розбомбили у числі медиків і пацієнтів знайшла прихисток на заводі "Азовсталь".

На сьогодні, за інформацією віцепрем'єр-міністерки, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, у російському полоні перебуває 131 жінка з "Азовсталі". Серед них є вагітні. Військовий медик Мар’яна Мамонова зараз на дев’ятому місяці вагітності.

Вихідними у багатьох українських містах і у світі пройшли акції на підтримку українських жінок, яких Росія утримує у полоні. Зокрема у Львові, рідні військовополонених звернулись до світових лідерів із проханням вплинути на Росію, щоб вона звільнила військовополонених.

"Моїй мамі Вікторії майже 70 років. Вона була на "Азовсталі", працювала зі зв’язком. 24 лютого мала повернутись з ротації, але потрапила на завод. Я маму востаннє чув 7 липня, вона подзвонила, нічого не могла сказати конкретно, вона була в Оленівці. Мама старалась не видавати, що їй важко, я лише сказав, що вірю, що вона повернеться. Після удару по Оленівці жодної інформацію більше не маю. У неї є проблеми зі щитовидкою, вже на "Азовсталі" у неї не було ліків", ‒ говорить 17-річний Владислав зі Львова.

Владислав боїться, що в Оленівці можуть повторити злочин, як це було скоєно у ніч на 29 липня, коли колонію обстріляли і загинули щонайменше 50 українських військовополонених.