Зеленский создал делегацию Украины для участия Генассамблеи ООН

Ее возглавит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение президента Украины.

Заместителем главы делегации назначен постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Также в состав делегации вошли первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, генпрокурор Андрей Костин, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, руководитель Главного управления по внешнеполитической деятельности Директората по вопросам стратегического партнерства Офиса Президента Юрий Витренко, директор Департамента международных организаций МИД Валентин Скуратовский и постоянный представитель Президента в Крыму Тамила Ташева.

К работе делегации разрешено привлекать советников, экспертов и технических работников.

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