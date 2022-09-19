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В правительстве Германии нет изменений в позиции по танкам для ВСУ, - министр финансов Линднер

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В правительстве Германии нет изменений в позиции по танкам для ВСУ, - министр финансов Линднер
Министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер не видит изменений курса федерального правительства по поставке боевых танков Leopard 2 в Украину.

Отвечая на вопрос о заявлениях министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая призвала к "скорым решениям", Линднер сказал, что он официально спросил, изменилась ли позиция отдельных ведомств по передаче танков Украине, пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это не может быть подтверждено", – сказал Линднер.

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По его сведениям, на встречах союзников в формате Рамштайн была достигнута договоренность о круговых поставках и о том, что "боевые танки западного производства не должны поставляться".

Топ комментарии

  • Alex Tiger
    Немцы хотят и рыбку съесть и на писю не сесть. В общем, из воинов они превратились в трусливых шакалов.
    Учитесь у украинцев и не позортесь, немцы !!!
  • Алекс Мышкевич
    це падло знущається з України ще з 24.02.2022

    у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими
  • Roman Skripnik
    Начиная с 17хх годов рашка всегда действовала в спарке с немцами... Даже две мировые войны в 20-м веке вместе организовали...
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