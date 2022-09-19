"Единый портал вакансий" заработал в Украине

"Единый портал вакансий" - инструмент, позволяющий найти информацию о работе по региону, направлению и желаемому уровню заработной платы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Министерства экономики.

"Трудоустройство – чрезвычайно актуальная сегодня проблема для многих украинцев. Особенно тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны войны изменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем", - отметила Первая вице-премьер-министр — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

Также читайте: В Кабмине ожидают, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%, - макропрогноз

Как отмечается, новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.

Создание портала было инициировано Министерством экономики и Государственной службой занятости весной 2022 года. В конце мая был подписан договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Министерством экономики, Государственной службой занятости и 6 крупнейшими сайтами по трудоустройству (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, ua.jooble.org). Результатом сотрудничества стало создание "Единого портала вакансий": jobportal.dcz.gov.ua