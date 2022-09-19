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Россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС из комплекса "Искандер", - ОК "Південь"

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Россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС из комплекса "Искандер", - ОК "Південь"
Ракета, выпущенная из комплекса "Искандер", упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"После полуночи по Южноукраинской АЭС была направлена ракета, предварительно "Искандер", попавшая в 300 метрах от ядерных реакторов", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября 2022 года, в 00:20, российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон.

Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтные линии электропередачи. В "Энергоатоме" уточнили, что все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции нет.

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Топ комментарии

  • stanis nasvaiko
    У відповідь потрібно обов'язково стріляти по Курській АЕС. Такі дії з боку України будуть абсолютно законними та справедливими, а також це прискорить більш рішучі дії з боку США, Європи.
    Згадайте, коли Україна не чинила опір то й допомоги ніякої не було - це аксіома!!
  • адвокат офіс
    )(уйло залякує
  • Йцу Кенг 07b0c614
    не...., пока что думают насколько жестко им ответить - просто озабоченностью, или глубокой озабоченностью.....
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