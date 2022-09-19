Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000
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Германия намерена передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В Минобороны ФРГ заявили, что речь пойдет о подержанных, но отремонтированных пушках, которые отдадут Украине, "несмотря на напряженную ситуацию с собственным материальным обеспечением". Передача должна начаться немедленно.
Пока Германия отдала Украине десять гаубиц PzH 2000. Теперь это количество увеличится до 14, а вместе с нидерландскими – до 22.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы хорошо зарекомендовали себя на поле боя, и Украина в своих запросах просила увеличить поставки таких орудий.