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Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000

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Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000
Германия намерена передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В Минобороны ФРГ заявили, что речь пойдет о подержанных, но отремонтированных пушках, которые отдадут Украине, "несмотря на напряженную ситуацию с собственным материальным обеспечением". Передача должна начаться немедленно.

Пока Германия отдала Украине десять гаубиц PzH 2000. Теперь это количество увеличится до 14, а вместе с нидерландскими – до 22.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы хорошо зарекомендовали себя на поле боя, и Украина в своих запросах просила увеличить поставки таких орудий.

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Топ комментарии

  • 1sarmat
    Так дають, як цапа доять. Що б їм так жінки давали
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Necro Mancer @666_mancer
    Донецкая обл., #сбу задержала "законсервированных" российских диверсантов из группы "Моторолы"
  • Валдис Унар
    Да и за 4 ед. надо спасибо говорить,нам все нужно.Спасибо ФРГ.
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