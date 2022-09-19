Новости • Война

146 тел эксгумировали в Изюме, большинство - гражданские, в том числе 2 детей, - ОВА

2 26215
146 тел эксгумировали в Изюме, большинство - гражданские, в том числе 2 детей, - ОВА
У части эксгумированных в Изюме тел есть признаки насильственной смерти.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"За это время эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых - это гражданские лица, в том числе 2 детей. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У погибших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения", - говорится в сообщении.

Все тела направляются на судебно медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

Читайте также: Эксгумация тел в Изюме продлится еще две недели, - CNN

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Urs
    Жахіття, які відкриваються в масових похованнях Ізюму можуть виявитися значно страшнішими за те, що ми побачили в Бучі, Ірпені чи Бородянці.

    Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.

    На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.
  • Олександр Карін
    Сьогодні бачив інтерв'ю журналіста з Херсонщини. Він спілкувався з місцевими, що були в окупації. Так ось люди дослівно розповідали йому про своє спілкування з москолотою. Коли місцеві запитували орків "Навіщо ви сюди прийшли?", кацапня їм прямо відповідала "Ми прішлі, штоб ви всє сдохлі". Казочки про "учєнія" і про "ми шлі осовождать людєй от нацистов" мокшня розповідає лише тоді, коли потрапляє в полон. Тобто орків можна умовно розподілити на тих, що цілеспрямовано прийшли вбивати і грабувати, і на тих, що прийшли грабувати і вбивати.
  • Лилия Стацкая
    Будьте ви навіки прокляті рашистські нелюди!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости