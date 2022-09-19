Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 19.09.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 208-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредотачивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, на отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Пострадала инфраструктура более 24 населённых пунктов. В частности, это Северск, Краматорск, Серебрянка, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Степное, Запорожье, Николаев, Александровка, Ольговское, Сухой Ставок, Миролюбовка и Петровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник оказывает огневое влияние из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Каменка, Стрелка, Глубокое, Купянск и Голубовка;

на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опытное, Карловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Вольное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковлевка, Красное, Зализничное, Малиновка, Павловка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новополье и Времовка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатовка, Нововознесенское, Сухой Ставок, Миролюбовка и Ольгино.

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Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении. По имеющейся информации, на указанном мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории.

На полигоне вблизи города Торез оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1-го армейского корпуса, понесших потери во время боевых действий. На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают на территорию РФ. С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево.

За сутки авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один склад боеприпасов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 5 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по 3 складам боеприпасов оккупантов. Общие потери врага уточняются.

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Подтверждены факты поражения живой силы и объектов противника за 18 сентября в Запорожской области. На этом направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили более ста военнослужащих.

Верим в Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.