Для сенаторов США проведут секретный брифинг относительно Украины, - CNN
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Сегодня, 19 сентября, состоится секретный брифинг для членов Сената США по поводу ситуации в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что брифинги проведут в связи с успехами Вооруженных сил Украины по освобождению территорий от российских захватчиков.
Известно, что секретные брифинги по Украине будут проводить комитеты Палаты представителей Конгресса США в течение двух недель.