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Для сенаторов США проведут секретный брифинг относительно Украины, - CNN

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Для сенаторов США проведут секретный брифинг относительно Украины, - CNN
Сегодня, 19 сентября, состоится секретный брифинг для членов Сената США по поводу ситуации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что брифинги проведут в связи с успехами Вооруженных сил Украины по освобождению территорий от российских захватчиков.

Известно, что секретные брифинги по Украине будут проводить комитеты Палаты представителей Конгресса США в течение двух недель.

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  • Йцу Кенг 07b0c614
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