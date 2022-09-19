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Медведчук остается под стражей, - СБУ. ДОКУМЕНТ

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Медведчук остается под стражей, - СБУ. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины уверяет, что подозреваемый в государственной измене кум Путина Виктор Медведчук находится под стражей.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

"На ваш запрос о месте пребывания Медведчука В.В. сообщаем, что указанное лицо находится под стражей", - говорится в сообщении СБУ.

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Издание отмечает, что после оглашения подозрения в госизмене бывшему руководителю Харьковского управления СБУ Роману Дудину появились намеки на то, что фигурант громкого уголовного дела Виктор Медведчук может быть уже в России. Издание поинтересовалось у СБУ, не стал ли Медведчук фигурантом какого-либо обмена с Российской Федерацией, находится ли он в Украине.

В спецслужбе же отметили, что 14 сентября следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14 ноября 2022 года.

Вопрос, рассматривается ли вариант какого-либо обмена с РФ в будущем, остался без ответа.

Медведчук остается под стражей, - СБУ 01

Топ комментарии

  • Ан Мур
    СДПУ(о) створив Василь Онопенко. Він і був її головою до перевороту в партії, організованого Медведчуком. Разом з Онопенком з партії вийщов і Порошенко.
  • Олег Марцінковський f11c8716
    То не чіпати, то на Новий рік (вщипнути Порошенка)
  • Павло ШОвте
    Я тільки спитати… Ну що, свідки московського вкиду «Жмурукуобнимаю», як ФСБшне лайно, якого ви радісно нажерлися? Дуже смакує? Вологу серветку дати, губи витерти? Чи вже звично рукавом утерлися?
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