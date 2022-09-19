ЕСПЧ впервые возглавит женщина-судья из Ирландии

Сиофра О’Лири много лет преподавала право в европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник, 19 сентября.

Отмечается, что О'Лири – первая глава Европейского суда по правам человека.

Сиофра О'Лири вступит в должность 1 ноября этого года. Она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.

О'Лири заменит в должности исландца Роберта Спано, который начал председательствовать в суде 18 мая 2020 года.

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Напомним, с 1 сентября ЕСПЧ возобновил рассмотрение жалоб на Украину, которое было приостановлено в связи с российским вторжением.

А в августе ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников. Однако еще раньше российская сторона вышла из состава участников Европейского суда и уже долгое время не признает его решений.

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