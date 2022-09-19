Польша официально ужесточила правила въезда для россиян, - глава МВД Каминский подписал постановление

Глава МВД Польши Мариуш Каминский подписал постановление, согласно которому будут введены дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского министра в твиттере.

"Сегодня я подписал постановление, которое ужесточает ограничение въезда в Польшу для граждан России. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Только широкие, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим", - подчеркнул Каминский.

Теперь туристы из РФ с шенгенскими визами не смогут попасть на территорию Польши.

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