Новости

Польша официально ужесточила правила въезда для россиян, - глава МВД Каминский подписал постановление

2 72510
Польша официально ужесточила правила въезда для россиян, - глава МВД Каминский подписал постановление
Глава МВД Польши Мариуш Каминский подписал постановление, согласно которому будут введены дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского министра в твиттере.

"Сегодня я подписал постановление, которое ужесточает ограничение въезда в Польшу для граждан России. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Только широкие, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим", - подчеркнул Каминский.

Теперь туристы из РФ с шенгенскими визами не смогут попасть на территорию Польши.

Читайте также: Пять стран ЕС-соседей России обсудят ограничение въезда для граждан РФ, – МИД Литвы

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Amber
    Рішення Польщі , щодо в'ізду до них рашистів , дуже виважене і вірне !

    Дякуємо полякам за ВСЕ , що вони роблять для нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Старый зольдат
    Дуже файно.
  • Валерий Викторович 053e9aad
    в стойло !!! паРашные свиньи.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости