Через несколько дней будет организована эвакуация с деоккупированных территорий на Харьковщине, как это было в Донецкой области, - Верещук
"У нас есть оперативный план эвакуации, но действительно есть проблема с коммуникацией, поскольку нет там восстановленного питания (нет электроснабжения), а значит, нет и провайдеров, нет возможности донести информацию до людей... Будем использовать подомовый обход. Национальная полиция, которая осуществляет подомовый обход и верификацию жителей, каждому будет предлагать эвакуацию", - сказала Верещук на брифинге в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, в составлении списков на эвакуацию с деоккупированных территорий примут участие также волонтеры и местные власти. Кроме того, в ближайшие дни заработает чат-бот, через который можно будет записаться на эвакуацию. В то же время она отметила, что не все жители согласны покидать свои дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы.
Вице-премьер сообщила, что эвакуация с деоккупированных территорий Харьковщины будет организована по примеру Донецкой области.
"Дайте еще несколько дней, и то же самое будет на Харьковщине", - пообещала Верещук.