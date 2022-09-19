Зеленский анонсировал выступление на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступит во вторник с обращением к Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Завтра будет очень важный день – готовим выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Будут важные сигналы от нашего государства", – заявил Зеленский.

Также, по его словам, он примет участие в Саммите по вопросам продовольственной безопасности.

"Это принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть, что сказать", - отметил президент.

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Кроме того, у главы государства состоится ряд онлайн-встреч с американскими партнерами и инвесторами.

"Делаем все, чтобы потребности Украины были удовлетворены на всех уровнях – оборона, финансы, экономика, дипломатия", – добавил Зеленский.