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Каждого человека, которого брали в плен, оккупанты раздевали. Российские солдаты искали "нацистские" татуировки, после чего пытали и убивали, - Небытов

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Каждого человека, которого брали в плен, оккупанты раздевали. Российские солдаты искали "нацистские" татуировки, после чего пытали и убивали, - Небытов
Российские военные раздевали всех людей, которых брали в плен, а когда не находили на их телах "нацистских" татуировок - пытали и убивали.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждого человека, которого брали в плен, оккупанты раздевали. Российские солдаты искали "нацистские" татуировки и не находили, после чего пытали и убивали. Многих расстреливали снайперы", - отметил Небытов.

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Он отметил, что важно каждый день напоминать миру, как поступает армия Российской Федерации. "Это не только трагедия Бучи, мы видим это в Изюме, и увидим во всех наших городах, пока оккупированных, там все доказательства преступной деятельности. Россия - это страна-террорист", - добавил начальник полиции Киевской области.

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Топ комментарии

  • Amber
    Кацапи і їх президент - це терористи і криваві вбивці , яких потрібно всіх знищити на нашій землі 😡
  • Igor Butenko 2bccf522
    Більшість того що ви "знаете" про нацистів придумали самі кацапи.
    Якщо б Україна не встояла, то по Бучі та Ізюму десь років через 10 теж водили би піонерів, та розповідали тіж самі казки.
  • Воьлодимир Омельянов
    І чим вони відрізняются від нацистів ? навіть гірші ,ось тому не треба жаліти рашистів і особливо колоборантів лднр .
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