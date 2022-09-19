Тела еще двух жертв российской оккупации обнаружили в районе Ворзеля
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В понедельник, 19 сентября, под Бучей добровольцы обнаружили тела двух гражданских, предположительно ставших жертвами российской агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает горсовет Бучи в Facebook.
"При патрулировании леса вдоль Варшавской трассы в районе поселка Ворзель добровольцами Добровольческого формирования Бучанской городской территориальной громады №1 были обнаружены останки двух человек в гражданской одежде", - говорится в сообщении.
На место вызван наряд Национальной полиции.