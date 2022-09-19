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Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S

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Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме.

Об этом сообщается на сайте словенского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

В обмен на танки Словения получит от Германии 40 немецких военных транспортных средств: 35 тяжелых полноприводных грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.

M-55S – это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958–1979 годах. В конце 90-х они получили новую динамическую броню, более мощный двигатель, улучшенную систему управления огнем.

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Топ комментарии

  • Kamil Kubera
    Німеччина хай вже катапульти часів римської імперії передає, або пращі з камінням
  • Aleks Sun
    Т-55? Серйозно?
  • littwa
    А тепер серйозно подумай як краще наступати - 4 піхітонцями чи такой машиной:

    "По сравнению с Т-55А, башня, лоб и борта танка M-55S-1 оборудованы навесной динамической бронёй от компании Elbit (Израиль). Танк также оборудован резиновыми экранами.

    Вооружение состоит из 105мм (L7) пушки со спаренным 7,62мм пулеметом ПКТ и установленной в башне модульной турели фирмы Rafael(Израиль)с размещённым в ней 12,7мм пулемётом ДШК. Система лазерных датчиков LIRD-1A соединена с двумя шестиствольными дымовыми гранатамётами и может быть автоматически активизирована в чрезвычайной ситуации.

    Система управления огнём была улучшена через интеграцию цифрового баллистического компьютера. Наводчик имеет прицел SGS-55 с двухплоскотным стабилизатором и лазерным дальномером производства Fotona(Словения). У командира размещается система наблюдения Fotona COMTOS-55, а место механика-водителя оснащено перископом Fotona CODRIS оборудованный ПНВ."
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