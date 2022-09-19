Россия активизировала тему "референдума" о присоединении оккупированных территорий Донбасса

Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" требуют немедленно инициировать референдумы о признании их субъектами Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут кремлевские пропагандисты из "РИА Новости".

Отмечается, что боевики обратились к своим предводителям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой немедленно провести референдум о признании их субъектами Российской Федерации.

Они это объясняют тем, что "вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни".

Также боевики "выразили уверенность, что жители республики поддержат инициативу".

В Донецкой области, в частности, уверяют, что псевдореферендум - это "вопрос не одного дня", говорить о дате рано.

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Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, "референдум" о признании "Луганской народной республики" субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время".

По его словам, "избирательная система "ЛНР" на 100% готова к проведению референдума".

Интересно, что о возможности проведения "референдума" в "ДНР" Водолацкий пока не высказался.