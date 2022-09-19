Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме - фрагмент тела военного из Никополя, 36-летнего бойца 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областной информационный штаб Днепропетровщины.
Фотография с процедуры эксгумации облетела весь мир – впечатляющий снимок останков руки с браслетом сине-желтого цвета.
Жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле. Ее любимый – 36-летний боец нашей славной 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова.
У него было звание кандидата в мастера спорта (бокс), был чемпионом Украины среди юниоров. Сам решил пойти на срочную службу в воздушных силах Украины.
В ходе АТО в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" мужчина защищал Пески, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. За примерную службу Сергей Сова был удостоен многочисленных наград.
"Я узнала своего мужа по многочисленным татуировкам и желто-синим браслетикам, с которыми Сергей не расставался с 2014 года", - вспоминает жена погибшего воина Оксана. Эти браслетики как обереги ему подарили дети.
Старший сын Сергея Марат написал письмо президенту. Подросток просит содействовать более быстрому возвращению тела отца в родной город для достойного захоронения. Также он отмечает, что хотел бы, чтобы его отца наградили, как Героя. К сожалению, посмертно.