Посол США Бринк о возвращении Крыма военным путем: Полуостров – это Украина. Мы поддерживаем движение Украины к победе

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение временно оккупированного Россией Крыма военным путем.

Об этом она сообщила в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.

"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым - это Украина. Такова наша политика", - сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины.

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Она также отметила, что цель помощи со стороны США – "помочь Украине защитить себя".

"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы дали такую ​​военную помощь, которую не предоставила ни одна другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", – резюмировала Бринк.