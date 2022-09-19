Посол США Бринк о возвращении Крыма военным путем: Полуостров – это Украина. Мы поддерживаем движение Украины к победе
Об этом она сообщила в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.
"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым - это Украина. Такова наша политика", - сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины.
Она также отметила, что цель помощи со стороны США – "помочь Украине защитить себя".
"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы дали такую военную помощь, которую не предоставила ни одна другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", – резюмировала Бринк.