Новости • Война

Посол США Бринк о возвращении Крыма военным путем: Полуостров – это Украина. Мы поддерживаем движение Украины к победе

7 22744
Посол США Бринк о возвращении Крыма военным путем: Полуостров – это Украина. Мы поддерживаем движение Украины к победе
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк не стала прямо отвечать на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон возвращение временно оккупированного Россией Крыма военным путем.

Об этом она сообщила в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, позиция США всегда заключалась в том, что Крым является территорией Украины.

"Я не хочу комментировать военные вопросы, но могу озвучить позицию США: Крым - это Украина. Такова наша политика", - сказала дипломат в ответ на вопрос о том, допускают ли США военное возвращение полуострова под контроль Украины.

Читайте также: Посол США Бринк не верит в завершение войны в 2023 году: Не думаю, что это будет быстро

Она также отметила, что цель помощи со стороны США – "помочь Украине защитить себя".

"Мы также поддерживаем движение Украины к победе, мы дали такую ​​военную помощь, которую не предоставила ни одна другая страна в мире. Это огромные суммы, США дают не только дипломатическую поддержку, но и финансовую, чтобы Украина не только выжила, но и развивалась", – резюмировала Бринк.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Перехватчик
    Monmarancy

    @monmarancy

    ·

    5 ч

    Магжан Ильясов, Респект!

    Сегодня этот человек впервые в истории Казахской дипломатии проголосовал в ООН против Путина, за Украину.
    Пишут, что это было его личное решение.

  • Перехватчик
    Еще один ценный актив был потерян российской армией - украинские войска захватили командно-наблюдательную машину 1В1003 с очень современной автоматизированной системой управления артиллерийским огнем 1В198.
    Эта система была разработана специально для работы с РСЗО "Торнадо-Г".

Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости