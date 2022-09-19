Новости • Война

Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле

11 450136
Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле
Президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности Украины стала работать более результативно, что проявилось на освобожденных территориях Харьковской области.

Об этом президент сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службе безопасности Украины – за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала агента РФ в Черниговской области. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками.
    Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

    Хто ж здав Південь?
  • Харьков Сумской
    Де Мураєв?
  • Член Сухов Кабаев
    А Баканов то где? В бегах или под арестом ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости