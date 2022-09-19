Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле

Президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности Украины стала работать более результативно, что проявилось на освобожденных территориях Харьковской области.

Об этом президент сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службе безопасности Украины – за то, что работает теперь заметно результативно. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", - отметил Зеленский.

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