Ночные обстрелы Запорожья повредили 42 частных дома и 34 квартиры, - горсовет

Последние обстрелы россиян повредили в Запорожье 42 частных дома и 34 квартиры в десяти многоэтажных домах, в части домов к вечеру уже устранили повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Он отметил: "Запорожцы! Последние рашистские обстрелы повредили 42 дома частного сектора и 34 квартиры в десяти многоэтажных домах города. Это страшные цифры. Ведь страшно даже представить, что пережили люди, которые проснулись ночью от звуков взрывов, разбитого стекла и разбитых крыш.

Но я уверен, что нас, запорожцев, не запугать, не сломать и не покорить. Доказательство этого – это то, что после такой тяжелой ночи город с самого утра приступил к работе, а соответствующие службы занялись ликвидацией последствий прилетов.

Я выезжал на место обстрела, общался с коммунальщиками и представителями управляющих компаний и убедился, что они работают быстро. В настоящее время повреждение устранено в десяти квартирах и в двенадцати частных домах".

Также вражеские обстрелы в ночь на понедельник на время оставили часть города без электроснабжения. Куртев пообещал, что во вторник уличный свет с рассветом будет включаться уже во всех районах.

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