Украина презентует в ООН ряд инициатив относительно преступлений России, - Минюст

Украина презентует инициативы по созданию Международного специального трибунала по поводу преступлений агрессии, международного компенсационного механизма за ущерб, причиненный Россией, во время 77-й Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 19 по 23 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

По ее словам, 22 сентября Украина выступит со своими инициативами и покажет информацию о расследовании преступлений против человечности.

"В течение основного side event, который будет проводиться 22 сентября, Украина представит инициативы по созданию Международного специального трибунала относительно преступлений агрессии, международного компенсационного механизма за вред, причиненный Россией, и будет предоставлена информация о расследовании преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений в Украине для дальнейшего рассмотрения в Международном уголовном суде", - отметила чиновница.

По ее словам, ООН должна доказать цель своего создания, а именно поддержку международного мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру, подавление актов агрессии и других нарушений мира.

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