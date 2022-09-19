Генассамблея ООН будет площадкой для давления на Россию, - Госдепартамент США
По ее словам, на неделе высокого уровня лидеры стран ООН будут говорить о том, что "война России против Украины нарушает все фундаментальные принципы, на которых основана ООН" и что "Россия нарушает Устав ООН", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все страны должны работать вместе, чтобы покончить с этой войной", - отметила Калан.
По ее словам, США надеются, что это произойдет как можно скорее, и следят за тем, чтобы Украина получала "все необходимое оружие, оборудование, другие виды помощи для успешного контрнаступления".
"Как видим, Украина сейчас успешно это делает", – добавила она.
О поддержке Украины будет говорить и президент Джо Байден, который выступит на сессии Генассамблеи в среду, отметила Калан.
"Единство в ООН – это наибольшее давление на Россию. Это не значит, что изменения наступят завтра, но Россия в Нью-Йорке будет ощущать это давление, единый голос ООН", - подчеркнула представитель Госдепа.
Она отметила, что из-за поведения России ООН сейчас переживает кризис, но необходимо приложить все усилия, чтобы Организация "работала так, как должна работать – гарантировать мир и быть платформой для сотрудничества".
Она также отметила, что в рамках недели высокого уровня ожидаются многочисленные встречи в кулуарах, где будут обсуждаться разные аспекты поддержки Украины и максимального давления на Россию.
По ее словам, весь мир видит последствия военных преступлений РФ в Изюме. Международные суды должны собрать факты и виновники должны быть привлечены к ответственности, подчеркнула она.