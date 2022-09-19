Генассамблея ООН будет площадкой для давления на Россию, - Госдепартамент США

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, начавшаяся в Нью-Йорке, послужит площадкой для давления на Россию, чтобы положить конец войне, которую она развязала против Украины, заявила представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

По ее словам, на неделе высокого уровня лидеры стран ООН будут говорить о том, что "война России против Украины нарушает все фундаментальные принципы, на которых основана ООН" и что "Россия нарушает Устав ООН", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все страны должны работать вместе, чтобы покончить с этой войной", - отметила Калан.

По ее словам, США надеются, что это произойдет как можно скорее, и следят за тем, чтобы Украина получала "все необходимое оружие, оборудование, другие виды помощи для успешного контрнаступления".

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"Как видим, Украина сейчас успешно это делает", – добавила она.

О поддержке Украины будет говорить и президент Джо Байден, который выступит на сессии Генассамблеи в среду, отметила Калан.

"Единство в ООН – это наибольшее давление на Россию. Это не значит, что изменения наступят завтра, но Россия в Нью-Йорке будет ощущать это давление, единый голос ООН", - подчеркнула представитель Госдепа.

Она отметила, что из-за поведения России ООН сейчас переживает кризис, но необходимо приложить все усилия, чтобы Организация "работала так, как должна работать – гарантировать мир и быть платформой для сотрудничества".

Она также отметила, что в рамках недели высокого уровня ожидаются многочисленные встречи в кулуарах, где будут обсуждаться разные аспекты поддержки Украины и максимального давления на Россию.

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По ее словам, весь мир видит последствия военных преступлений РФ в Изюме. Международные суды должны собрать факты и виновники должны быть привлечены к ответственности, подчеркнула она.