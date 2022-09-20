В течение суток уничтожен штурмовик Су-25, управляемая авиационная ракета Х-59 и пять беспилотников оперативно-тактического уровня, - Воздушные силы ВСУ
2 4888
В течение суток 19 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Украинские военные уничтожили один штурмовик Су-25, одну управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.