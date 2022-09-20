В Харьковской области возобновлен контроль над 118 населенными пунктами, - МВД
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в нацмарафоне 19 сентября.
Он заявил: "Только за прошедшие сутки установлен контроль и продолжается зачистка 12 населенных пунктов. С начала деоккупационных мер был установлен контроль и осуществлена зачистка в 118 населенных пунктах, в которых проживает ориентировочно 50 тыс. гражданских".
По словам Енина, на деоккупированных территориях Харьковщины 18 сентября обнаружили полсотни гражданских тел, с начала деоккупации правоохранители обнаружили 168 тел, – но в каких населенных пунктах области, чиновник МВД не уточнил.
Из 48 могил на стихийном кладбище в Изюме правоохранители эксгумировали 52 человека, сказал Енин. Он подтвердил, что на телах погибших есть признаки пыток.
"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчин со связанными руками, переломами челюстей, в т.ч. с отрезанными гениталиями", – рассказал первый замминистра внутренних дел.
По словам Енина, то стихийное захоронение, которое нашли под Изюмом, – не последнее даже в этом месте.