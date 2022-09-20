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США готовы предоставить танки Украине, но ВСУ нужно научиться ими пользоваться, - СМИ

22 020117
США готовы предоставить танки Украине, но ВСУ нужно научиться ими пользоваться, - СМИ
США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ нужно научиться владеть ими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на твиттер американского журналиста Джека Детча.

Представитель Министерства обороны США заявил, что "танки находятся на столе" для ВСУ, но Украина должна продемонстрировать способность использовать их перед тем, как будет принято решение отправить партию.

Он отметил, что западные страны уже предоставили Украине танки советских времен.

Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.

Читайте: Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S

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Топ комментарии

  • And Kansay
    ********! Надайте. Наші використають так що аж *******.
  • Ан Мур
    це повідомлення означає, що десь в Рамштайні (ну, інша база Європи... в Іспанії, чи Бельгії) перша група українських танкістів закінчує курси по керуванню і використанню Абрамсів.
  • Krug J
    Один танчик зробіть іменний і намалюйте всім відомий хрест, для пана Валерія Залужнего. В нього є мрія на Абрамсі по червоній площі проїхатися. P.S. А боневтіка до танків не допускати, а то бідоносець все зіпсує.
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