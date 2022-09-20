Отражены атаки врага в районах 4 населенных пунктов, - Генштаб

Начались двести девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области, организацией обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

"В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снегиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница", - говорится в сообщении.

Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Также отмечается, что в Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелка, Глубокое и Двухлетняя;

на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;

на Бахмутском направлении - Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка.

В Южнобугском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригоровка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

Смотрите: Украинский воин бросил гранату оккупанту под ноги и уничтожил его. ВИДЕО боя

"Продолжаются меры так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около пятисот работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", - отмечают в Генштабе.

Генштаб информирует, что за сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один состав боеприпасов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 16 объектам противника. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов. Общие потери неприятеля уточняются.