Отражены атаки врага в районах 4 населенных пунктов, - Генштаб
Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
"В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снегиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница", - говорится в сообщении.
Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Также отмечается, что в Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:
на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;
на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелка, Глубокое и Двухлетняя;
на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;
на Бахмутском направлении - Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;
на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;
на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка.
В Южнобугском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригоровка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.
"Продолжаются меры так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около пятисот работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", - отмечают в Генштабе.
Генштаб информирует, что за сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один состав боеприпасов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 16 объектам противника. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов. Общие потери неприятеля уточняются.