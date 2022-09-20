Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

Президент Турции считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".

"По договоренности сторон будут обменены 200 заложников", - заявил он.

Также Эрдоган отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправдано".

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