Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 810 человек, 252 самолета, 2 216 танков, 1 323 артсистемы и 4 724 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 сентября потери личного состава противника составляют около 54 810 человек.