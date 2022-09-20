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В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из ЕС

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В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из ЕС
В Казахстане начали задерживать грузовики из РФ с товарами из Европы. Известно о 8 задержанных автопоездах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в российских СМИ.

О транзитной транспортировке европейских товаров в Россию отмечают в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

"Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, ежедневно хранение на которых обходится дорого. Другие - на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что грузовики задерживаются, поскольку Астана ввела новые требования для транзита.

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