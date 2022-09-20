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Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди. ФОТОрепортаж

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Полиция задокументировала 15 российских военных преступлений. Оккупанты прицельно бьют по домам и инфраструктуре. В Бахмуте под завалами могут оставаться люди, идет спасательная операция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 01

Враг совершил девять огневых атак на Авдеевку. Впечатления также потерпели города Торецк, Бахмут, села Дорожное, Елизаветовка, Хромово, Яковлевка. Есть погибшие мирные жители. Уничтожены и повреждены 10 гражданских объектов – 7 жилых домов, цеха коксохимического завода, железнодорожный вокзал.

Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 02

"Ночью оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту. Разрушен многоквартирный дом, возник пожар. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают полицейские и спасатели. За предыдущие сутки зафиксированы обстрелы города Часов Яр, где разрушились школа и две пятиэтажки, а также очередной удар по Николаевке – повреждены шесть частных домов", - говорится в сообщении.

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Полицией и СБУ открыты уголовные производства.


Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 03
Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 04

Также смотрите: Последствия удара рашистов по Бахмуту: разрушен подъезд многоэтажки, спасатели ищут людей под завалами. ВИДЕО


Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 05
Рашисты ударили по Бахмуту, Авдеевке, Торецку. Повреждены многоэтажки. Под завалами могут быть люди 06

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