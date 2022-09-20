Россия передислоцирует подводные лодки из Крыма в Новороссийск, - британская разведка
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса "Kilo" из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России", - говорится в сообщении.
Главными причинами такой передислокации называют изменение уровня локальной угрозы в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара. За последние два месяца атак подверглись штабу флота и его главному аэродрому морской авиации, расположенным в Крыму.
Гарантирование базирования Черноморского флота в Крыму, по всей вероятности, было одной из мотиваций российского президента Владимира Путина для оккупации полуострова в 2014 году. Сейчас безопасность базы взорвана нынешней агрессией России против Украины, отмечают в британской разведке.