Россия передислоцирует подводные лодки из Крыма в Новороссийск, - британская разведка

Подводные лодки выводят из-за угроз ракетных ударов.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса "Kilo" из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России", - говорится в сообщении.

Главными причинами такой передислокации называют изменение уровня локальной угрозы в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара. За последние два месяца атак подверглись штабу флота и его главному аэродрому морской авиации, расположенным в Крыму.

Гарантирование базирования Черноморского флота в Крыму, по всей вероятности, было одной из мотиваций российского президента Владимира Путина для оккупации полуострова в 2014 году. Сейчас безопасность базы взорвана нынешней агрессией России против Украины, отмечают в британской разведке.

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