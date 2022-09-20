В Турции отказались учить российских пилотов, они станут профнепригодными, - The Insider

Российские пилоты больше не смогут проходить подготовку на тренажерах имитации полета (FSTD) в турецком учебном центре Turkish Airlines.

Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что центр направил соответствующее сообщение. Пилот одной из российских компаний подтвердил достоверность письма.

В нем сообщается, что из-за усиления санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD, учебный центр Turkish Airlines вынужден прекратить работу с компаниями из России.

"По словам опрошенных авиационных экспертов, пожелавших остаться анонимными, любые лица и организации, сотрудничающие с авиакомпаниями из РФ, рискуют попасть во вторичные санкции. Если авиационный учебный центр в Турции продолжит обучать российских пилотов, EASA может отозвать его сертификат". За Turkish Airlines неизбежно пойдут и другие обучающие центры, утверждают эксперты", - отмечает издание.

Также читайте: Оккупанты начали подготовку к проведению псевдореферендума

"Есть вероятность, что учебный центр Turkish Airlines не будет единственной организацией, отказавшей пилотам российских авиакомпаний в подготовке. Понятно, что есть учебные центры авиакомпаний Ближнего Востока - эти страны пока не присоединились к санкциям, поэтому в каком-то центре Emirates наши пилоты смогут проходить Но это дальше и, скорее всего, дороже, если Emirates не будет демпинговать", - говорит эксперт.

По словам собеседников, отказ турецких партнеров от сотрудничества – серьезный удар по системе подготовки и поддержки квалификации пилотов в РФ. Именно в Турции проходили обучение россияне на тренажерах, которые после закрытия Европы оказались недоступными. Даже при регулярной практике полетов тренажерная подготовка остается для пилотов обязательной. Самыми распространенными типами магистральных самолетов семейства Airbus A320 и Boeing B737 в РФ являются тренажеры. С другими типами лайнеров ситуация более сложная.

"На дальнемагистральный тип, такой как Boeing B777, например, у России нет тренажеров, – утверждает эксперт. - А без обучения даже при наличии пригодных к полетам самолетов B777 летать безопасно на них не получится. Пилоты потеряют квалификацию и без допуска к полету на этих машинах, согласно авиационным правилам РФ. Это касается и других видов иностранных самолетов, которые могут остаться без квалифицированных пилотов.. Наприклад, для найновішого літака Airbus A350, який є тільки в "Аерофлоті", у Росії також немає жодного тренажера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хорошие русские" – пропагандистский инструмент противников санкций против РФ. Они могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас, - Маляр