Оккупанты начали подготовку к проведению псевдореферендума на Донбассе
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Псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР" якобы приступили к активной подготовке к проведению так называемого "референдума" о вхождении в состав РФ.
Об этом сообщил террорист, глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Со вчерашнего вечера специалисты "администраций" ДНР" и "ЛНР" начали активную проработку вопроса о проведении "референдума", - отметил марионетка Кремля.
Он убеждает, что это незаконное решение, не имеющее никакой политической силы, якобы "является спасительным политическим решением, которое обезопасит граждан".